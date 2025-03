Anteprima24.it - Auto esce di strada e resta a lungo in bilico su una scarpata: nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, un’vettura è rimasta insu unafuori dalla carreggiata della Provinciale 119 nei pressi del cimitero del comune di Limatola.Il conducente di una Fiat Punto ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento ed è riuscito solo a farla rimanere con le ruote posteriori sull’asfalto, ma senza la possibilità di tirarla fuori dalla cdel precipizio.Fortunatamente gli occupanti della Fiat sono riusciti ad uscirenomamente dall’abitacolo ed a chiamare i soccorsi. I Vigili del Fuoco di Telese Terme hanno poi recuperato l’vettura. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio.L'articolodiinsu unaproviene da Anteprima24.