Ilrestodelcarlino.it - Auto a fuoco nella notte, fuga dal palazzo. L’ombra del piromane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 17 marzo 2025 –di paura in undi via Silone, dove è stata incendiata un’in sosta nel tunnel dei garage. Pochi dubbi sul fatto che l’incendio sia doloso, visto che sotto alla macchina (un’Alfa Romeo 147) è stato infilato un materasso, usato come innesco. L’allarme è scattato poco prima delle 2 di oggi, quando una residente del terzo piano ha allertato i vigili delperché il fumo aveva invaso la tromba delle scale e cominciava a entrare anche negli appartamenti. Di qui lada alcuni appartamenti, con gli occupanti che (non potendo scendere dalle scale) hanno scavalcato una ringhiera per mettersi al sicuro. L’incendio è stato domato nel giro di poco tempo dai vigili deldel comando di Macerata. Sul posto anche la polizia scientifica, per i rilievi del caso.