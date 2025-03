Lanazione.it - Authority, il tempo stringe. Strigliata di Federlogistica

Leggi su Lanazione.it

scaduto per la nomina dei presidenti dei porti italiani, in una situazione internazionale e dei mercati che richiede per queste posizioni strategiche grande spessore professionale e che questa volta non possono essere il frutto di una consultazione affrettata del manuale Cencelli al quale in troppe regioni e città portuali torna la voglia di fare riferimento". A scendere in campo sul tema, è il presidente di, Davide Falteri, secondo il quale la scelta dei nuovi presidenti dei porti si qualifica ormai come una vera e propria "emergenza". Una situazione che coinvolge direttamente anche l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, attualmente guidata dal commissario straordinario Federica Montaresi, e in attesa, insieme ad altri 13 enti, di essere assegnata ad un presidente di nomina ministeriale.