Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in tv a Celebrity Chef di Borghese. Dalla matrimonio in arrivo al duello ai fornelli: “Una sfida molto accessa”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 marzo 2025 – "Stasera alle 20.30 va in onda su Tv8 la puntata didi Alessandroa cui abbiamo partecipato io e. È stata unamooooolto accesa non faccio spoiler perché dovete assolutamente vederla”.sui social ha annunciato la sua partecipazione al noto programma condotto dain cui due personaggi del mondo della tv e dello spettacolo, dello sport e del web.spesso lo show vedersi persone legate tra di loro per questioni affettive o professionali: in questo caso laculinaria coinvolge la presentatrice di programmi tv e podcast (figlia di Michelle Hunziker ed Eros) e il suo compagno. Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza insieme alle Maldive: “Abbiamo colonizzato l’isola” Il programma condotto da AlessandroI duenti duellano a suon di menù (antipasto, primo e dolce) “tematici”, in molti casi legati a gusti personali, viaggi fatti, tradizioni di famiglia.