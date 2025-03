Ilfattoquotidiano.it - Aumentano i prezzi delle uova negli Usa e ora c’è anche il contrabbando dal Messico (crescono anche i furti)

Non solo droga e migranti irregolari: ora sono lel’altro grosso problema che perseguita l’amministrazione Trump al confine col. A distanza di pochi giorni dalla lettera con cui il dipartimento dell’agricoltura statunitense chiedeva alla Danish egg association l’importazione dall’Ue di maggiori carichi di, idel prodotto non accennano ad assestarsi. Anzi: l’inflazione sta aumentando vertiginosamente in rapporto all’epidemia di influenza aviaria in corso. La catena nazionale Waffle House, ad esempio, ha aumentato idi oltre il 65% nell’ultimo anno, e si prevede un ulteriore aumento deidel 20% nel 2025. Nel mese di febbraio inoltre i costitoccavano i 5.90 dollari a dozzina (aumento del 10.4% rispetto all’anno passato, e del 189% rispetto al minimo registrato nell’agosto 2023.