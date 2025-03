Quotidiano.net - Aumenta la povertà delle famiglie, ecco perché il taglio dell’Irpef non basta

Roma, 17 marzo 2025 – La riforma, insieme con altri interventi di sgravio fiscale e contributivo, hanno fatto sì che circa 11,8 milioni divedono migliorare, grazie alle misure, il proprio reddito disponibile, per un ammontare medio annuo di 586 euro. Si tratta di quasi il 45%residenti in Italia e del 78,5%con almeno un lavoratore dipendente. Ma è altrettanto vero che la drastica riduzione del Reddito di cittadinanza ha comportato un peggioramento dei redditi disponibili per circa 850mila(3,2%residenti), con una perdita media annua è di circa 2mila 600 euro annui. A indicare, nero su bianco, le conseguenze concretepolitiche del governo Meloni sono i ricercatori dell’Istat nel Report sulla redistribuzione del Reddito in Italia nel 2024.