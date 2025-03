Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Verissimo e Amici – Domenica 16 Marzo 2025

Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri,16? Ecco i datiin merito all’tv di:In,, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.tv diIn del 16Su Rai1, preceduta da TG1 Libri (3.360.000 – 24%) e la presentazione (2.151.000 – 16%),In con Mara Venier è visto da 2.466.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, 2.059.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte e 1.727.000 spettatori con il 15.4% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. A seguire Da Noi. A Ruota Libera con Francesca Fialdini è seguito da 1.647.000 spettatori con il 13.5%.tv di Canale 5:e le soapSu Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.