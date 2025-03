Sportnews.eu - Attenzione Formula 1, arriva l’avvertimento di Toto Wolff: “Fa un..”

Nel post gara di ieri, a Melbourne, la prima tappa della stagione, il team principal Mercedesha parlato della scuderia favorita per il titolo.La prima gara del mondiale di1 ha confermato un po’ tutti i pronostici fatti nelle ultime settimane. Certo, una Ferrari così affaticata non se l’aspettava nessuno, e la delusione è stata tanta. Tra l’altro, il Gran Premio di Melbourne, in Australia, ha dato conferma di una importante problematica della scuderia di Maranello, un problema che deve assolutamente essere risolto nelle prossime giornate.direttore esecutivo Mercedes (Sportnews.eu)Comunque sia, al di là della errata strategia Ferrari, gli altri team hanno confermato le proprie qualità e i propri difetti. In particolare, si è capito che le squadre che porranno contendersi il titolo 2025 sono la McLaren, velocissima e affidabile, la Red Bull e la Mercedes.