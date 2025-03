Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle padelle antiaderenti, basta un piccolo graffio per rilasciare sostanze tossiche: si rischiano disturbi ormonali, danni al fegato e tumori”. L’allarme dei medici

Che sarà mai la presenza di unsulla padella antiaderente? In fondo, il suo dovere continua a farlo, quello di friggere pietanze di vario tipo, rendendole così ben più appetitose. In realtà quelnon è per nulla da sottovalutare. Lo rivela uno studio della Flinders University e della University of Newcastle in Australia che indica un potenziale rischio legato all’uso dirivestite in Teflon, anche di fronte a un singolosulla superficie. Secondo i ricercatori, già a queste condizioni la padella potrebbemilioni di particelle di microplastica nel cibo, con possibili conseguenze sulla salute a lungo termine.Tutta colpa dei PFASSotto accusa sono leperfluorurate e polifluorurate (PFAS), a causa della loro elevata resistenza alla degradazione.