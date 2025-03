Atletica Mondiali Indoor | domani parte la spedizione azzurra per Nanchino

Leggi su Sportface.it

Laè pronta a partire alla volta di(Cina) per la tre giorni didi. Nella serata di martedì i 21 ragazzi guidati dal direttore tecnico Antonio La Torre partiranno verso la Cina, dove venerdì prenderà il via la 20ª edizione della rassegna iridata al coperto, appuntamento più importante della stagione in preparazione aidi Tokyo a settembre. La manifestazione che si svolge nel nuovo impianto del Nanjing Cube era stata inizialmente assegnata aper il 2020 ed era poi slittata a causa della fase più acuta della pandemia, trovando posto in calendario cinque anni più tardi.I convocati2025 European AthleticsChampionships 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium Photo: Francesca GranaIl direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per idi(Cina) in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo: sono 21 gli atleti selezionati, di cui 12 uomini e 9 donne.