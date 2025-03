Inter-news.it - Atalanta-Inter, tre pilastri nella vittoria di Inzaghi a Bergamo!

Leggi su Inter-news.it

L’vince e convince contro l’. In questo momento la classifica sorride ai nerazzurri. L’ultimaha dei protagonisti ben precisi.– L’dopo lacontro l’lancia un chiaro segnale al campionato. I nerazzurri superano per l’ennesima partita la squadra di Gian Piero Gasperini. Simonesorride per i 3 punti soprattutto perché alcuni giocatori, reduci dalle rotazioni, hanno giocato con qualità e buon ritmo per tutta la durata della gara. Se la squadra nel suo complesso ha mostrato un gioco fluido e ben equilibrato, sono stati alcuni giocatori a spiccare per il loro impatto decisivo sulla partita: Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Nicolò Barella. Bastoni sulla sinistra ha rubato la scena in tutti i sensi. Autore di una partita sontuosa dal rosso sul finire del match.