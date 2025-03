Calciomercato.it - Atalanta-Inter, secondo giallo errato da regolamento. A parti invertite niente rigore

Gasperini polemico per l’arbitraggio di Fabbri, che ha espulso Ederson e Bastoni. Dubbi sul gol annullato a Lautaro Martinez: la moviola di Serie ALa 29esima giornata di Serie A è andata in archivio ieri sera col posticipo traed, non privo di polemiche arbitrali che hanno portato all’espulsione di Gian Piero Gasperini. Tanti gli episodi da moviola a Bergamo, con Massa contestato da entrambe le formazioni.Massa espelle Bastoni (foto Ansa) – Calciomercato.itIl primo riguarda la rete annullata a Lautaro Martinez per precedente fallo su Djimsiti. Il fischietto ligure correttamente lascia finire l’azione per dar modo eventualmente al Var divenire, ma il contatto va giudicato in campo. Il capitano dell’in effetti guarda l’avversario e non il pallone, ma lo scontro appare lieve.