Inter-news.it - Atalanta-Inter porta certezze per il futuro. Dumfries, un’attesa – Sky

ha visto i meneghini superare la squadra bergamasca per 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. La squadra ospite arriva alla sfida con rinnovate consapevolezze esulle condizioni di Denzel.LA SITUAZIONE – L’ha avuto la meglio sull’dell’ex Gian Piero Gasperini grazie ai gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Lo stato d’animo dei meneghini è ottimale, considerando il primato in Serie A e il fatto di essere ancora in corsa in Champions League e Coppa Italia. Ciò è stato sottolineato dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha posto l’accento sul momento dei nerazzurri: «La squadra avrà un mese di aprile che sarà inevitabilmente decisivo, con 4 giornate di Campionato, 2 partite di Champions League e 2 di Coppe Italia.