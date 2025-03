Atalanta-Inter pagelle GdS | Lautaro il migliore una sola insufficienza

Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita Scudetto tra i nerazzurri meneghini e quelli bergamaschi finisce con un 2 a 0 strameritato per gli uomini di mister Simone Inzaghi:è un trionfoista che manda un segnale al campionato. Una prestazione superlativa pere compagni, come racconto ledella Gazzetta dello Sport., Carlos Augusto e Acerbi i migliorifinisce 0 a 2 alla fine di una partita combattuta tatticamente e fatta di tanti duelli fisici; ma che i Campioni d’Italia in carica giocano ad un’intensità diversa e con qualità maggiore. I nerazzurri milanesi conquistano i tre punti e portano Simone Inzaghi a +3 in classifica sul Napoli di Antonio Conte al secondo posto.Una partita condotta alla perfezione dall’. A confermare questa grande prestazione arrivano anche i voti e ledella Gazzetta dello Sport che, però, trova l’unicatra gliisti nel match Scudetto della 29esima giornata di Serie A.