Terzotemponapoli.com - Atalanta-Inter, la conferenza stampa di Gasperini

E ora, il Napoli e l’.Di seguito le parole di Gian Pieronella saladel Gewiss Stadium.“Lo stadio ha applaudito, la reazione è stata giusta. La mia espulsione non te la racconto, quella di Ederson l’avete vista. Secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo affrontato una grande squadra, ma la prestazione è stata buona”.Tra casa e trasferta, l’.Episodi in casa stanno penalizzando l’?“La partita è stata equilibrata e il primo tempo è stato bellissimo, contro una delle squadre più forti al mondo. I primi 45? sono stati equilibrati, ad eccezione del palo di Thuram. Partita bella, tirata al limite da parte nostra: bastava un minimo di deconcentrazione per permettere loro di diventare pericolosissimi. L’episodio del calcio d’angolo è stato non fortunato per noi, siamo stati un po’ troppo fermi.