Atalanta-Inter Inzaghi | Grande personalità della squadra

Intensità su ogni pallone, ma il dominio nerazzurro è tuttoista. La sfida Scudetto29esima giornata di Serie A dà il proprio verdetto:finisce 0 a 2. Partita fondamentale alla vigiliasosta per le nazionali e che i Campioni d’Italia in carica non avevano intenzione di perdere. Nel post-partita è il tecnicoista, Simone, ad applaudire i suoi ragazzi.Stoccata di: “Ascoltiamo tutto, non facciamo calcoli”Carlos Augusto prima e Lautaro Martinez dopo regalano la vittoria nella sfida Scudetto di ieri sera. Con il Napoli di Antonio Conte fermato nel pareggio di Venezia, Simonevince ancora una volta su Giampiero Gasperini e si porta a +3 sui partenopei.Un appuntamento che era stato preceduto da tanta tensione intorno alle contendenti al tricolore e che ha messo l’in risalto sul piano mediatico.