Inter-news.it - Atalanta-Inter IN tre punti: Inzaghi avvisa tutta l’Italia e l’Europa

Leggi su Inter-news.it

ribadisce che l’argomento Scudetto è trae Conte, sebbene Gasperini possa ancora sognare il tricolore. A Milano. il Triplete. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 29ª giornata di Serie ABERGAMO – L’ultima sosta stagionale inizia con l’di Simoneprima in solitaria dopo aver battuto l’di Gian Piero Gasperini, che arresta la sua corsa. Il potenziale aggancio in vetta si trasforma in un -6 difficile da recuperare a nove giornate dalla fine. Analizziamo(0-2) di Serie A in tre.Lautaro Martinez esulta in-Monza di Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.it ©)ormai è Gasperini-: non c’è mai partita né storia1.