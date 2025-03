Rompipallone.it - Atalanta Inter, caos cartellini: tre espulsioni e mille polemiche

Partita accesa traed: Massa costretto ad estrarre varirossi senza non poche polemiche.Termina 0-2 il match traed. Una gara importantissima per la corsa scudetto che permette al club milanese di guadagnare sempre più margine sul Napoli, ora distante 3 punti. Al Gewiss Stadium di Bergamo è andata in scena una bellissima partita, molto movimentata e con tante occasioni da rete. A spuntarla è l’che, grazie al colpo di testa di Carlos Augusto e alla sassata di Lautaro Martinez, riesce a battere la Dea.A suscitare molte polemiche è stata però la gestione deida parte dell’arbitro Davide Massa, che ha concluso la gara estraendo moltigialli e ben tre rossi.Proteste in: Massa estrae 3rossiNumerose le critiche dentro e fuori dal campo nei confronti del direttore di gara Massa, che nel corso dei 102 minuti giocati ha espulso 2 giocatori di movimento e l’allenatore dell’