Inter-news.it - Atalanta-Inter 0-2, pagelle: Acerbi comanda 8, Carlos Augusto segue

L’vince contro l’con il risultato di 2-0 e fa il colpaccio al Gewiss Stadium. Francescoè unnte e domina il capocannoniere,è decisivo. Ledella partita. YANN SOMMER 6.5 – La sua unica parata degna di nota è quella su Pasalic. Parte qualche metro avanti, torna indietro e manda in corner con il palmo della mano.– DIFESABENJAMIN PAVARD 7 – Uno contro uno con Lookman per tutta la partita, ogni tanto aiutato in raddoppio. Si fa fregare solo una volta nel primo tempo, gli prende le misure e dimostra il motivo per cui è ancora reputato il titolare.FRANCESCO8 – Anticipa Retegui in ogni modo possibile: testa, gamba alta, piede rasoterra, se ne inventa di qualsiasi per far impazzire l’attaccante che finisce la partita prima in preda ad una crisi di nervi.