Inter-news.it - Atalanta-Inter 0-2, le statistiche: Inzaghi spezza l’equilibrio con maestria!

Leggi su Inter-news.it

Ledi, scontro diretto terminato con uno piacevolissimo 0-2 in favore degli uomini di Simone. A decidere la trasferta di Bergamo sono Carlos Augusto e Lautaro Martinez.LA PRESTAZIONE – Tanto calcio, molteplici emozioni e immancabili proteste: inc’è di tutto. Ma c’è soprattutto la vittoria dei nerazzurri di Simone, che escono vittoriosi e con tre punti fondamentali in tasca da quello che è da considerarsi una vera e propria sfida scudetto. L’incornata di Carlos Augusto, che sblocca la gara al 54?, e la rete di Lautaro Martinez dell’87’ (dopo quella annullata precedentemente per un presunto fallo) decidono il risultato finale al Gewiss Stadium. Arrivano anche tre espulsioni nel corso della sfida: prima a Ederson, dopo un doppio giallo per proteste, poi a Gasperini (sempre per via della plateale contestazione all’arbitro), e infine a Bastoni, che colleziona due cartellini.