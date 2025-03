Sololaroma.it - Atalanta-Inter 0-2, Lautaro e Carlos Augusto decisivi: Inzaghi in vetta

L’ultima giornata prima della sosta per le Nazionali è passata definitivamente in archivio. Il sipario su questo turno di Serie A è calato grazie ad un vero e proprio big match, cruciale per quanto concerne la lotta allo Scudetto. Stiamo parlando della sfida fraed, che si sono affrontate alle 20:45 al Gewiss Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-0 in favore degli attuali Campioni d’Italia, abili ad espugnare un campo ostico.Dopo un primo tempo con occasioni da ambo le parti, tra cui un palo di Marcus Thuram ed un bel tiro di Mario Pasalic, sono stati i nerazzurri di Milano a passare in vantaggio nella ripresa. Hakan Calhanoglu trova con un perfetto calcio d’angolo la spizzata di, che sblocca il risultato. La Dea non riesce a reagire, rimane in 10 per la doppia ammonizione di Ederson e la Beneamata chiude i conti.