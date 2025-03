Inter-news.it - Atalanta-Inter 0-2, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo ilvalida per la ventinovesimadiA 2024-2025.PRIMI! – L’non solo conferma il primo posto in classifica, ma aumenta con una vittoria fondamentale! Batte l’, per l’ottava volta consecutiva, e stacca il Napoli che aveva effettuato solo l’aggancio questo pomeriggio pareggiando 0-0 a Venezia contro l’ex Ionut Andrei Radu. Nella ripresa decidono Carlos Augusto e Lautaro Martinez, per un successo di valore enorme che permette di andare al meglio alla sosta per le nazionali, l’ultimastagione. Nel finale tre espulsi: Éderson per aver applaudito l’arbitro appena ammonito, Gian Piero Gasperini per proteste (sul nulla) dopo il gol dello 0-2, Alessandro Bastoni nel recupero per doppio giallo.