Atalanta-Inter 0-2 i cinque dati statistici che potresti non sapere

Vittoria pesantissima ieri sera dell’sul campo dell’. In gol Carlos Augusto e Lautaro Martinez a regalare il più 3 sul Napoli e il più 6 sulla Dea. Di seguito alcune curiosità edi0-2: CURIOSITÀ EDELLA PARTITA10 – Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’(2016/17), l’è la squadra che ha battuto più spesso la Dea in Serie A: 10 volte in 18 confronti (sei pareggi, due sconfitte).13 – L’rimane imbattuta nelle ultime 13 partite contro l’in Serie A (8 vittorie, 5 pareggi), già striscia record in questa sfida – vincendo tutte le sei più recenti con uno score di 17-5; l’ultima vittoria della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 in casa).36 – Con i due gol messi a referto ieri di Carlos Augusto e Lautaro Martinez, l’si conferma la squadra con più reti nel secondo tempo nel campionato in corso, appunto 36.