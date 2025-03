.com - Atalanta-Inter 0-2, gol di Carlos Augusto e Lautaro: Inzaghi allunga in vetta

(Adnkronos) – L’vince 2-0 sul campo dell’nel big match scudetto della 29esima giornata. Nella sfida tutta nerazzurra di oggi, 16 marzo, i campioni d’Italia si impongono con i gol dindo inalla classifica. La formazione disale a 64 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sul Napoli, secondo a quota 61 dopo il pareggio per 0-0 in casa del Venezia. L’rimane a quota 58, scivola a -6 dal primo posto e dice virtualmente addio alle ambizioni tricolori. L’conquista il bottino pieno nella supersfida iniziata con aggressività. All’8? Thuram, innescato da, centra il palo e spreca la prima colossale chance della serata. L’si scuote, entra in partita e al 19? si fa viva in attacco. Colpo di testa di Pasalic, Sommer si disimpegna alla grande.