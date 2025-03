Sport.quotidiano.net - Atalanta ancora sconfitta: contro l’Inter di Inzaghi è l’ottavo ko consecutivo

La maledizione fattore campo condanna l’nelle serate più importanti. Come stasera. E come troppe volte accaduto in questa stagione: appena quattro pareggi in sei gare casalinghe di campionato nel 2025, con le sconfitte nei confronti diretti decisiviNapoli a gennaio e Inter. L’eliminazione diretta un mese fa al Gewiss nel confronto secco dei quarti di finale di Coppa Italiail Bologna. E in Champions un percorso quasi netto in trasferta, nel girone unico, con tre vittorie e il pareggio a Barcellona, ma la possibilità per entrare tra le prime otto è stata compromessa a Bergamo con i pareggiArsenal e Celtic e lail Real Madrid, prima del disastroil modesto Bruges nei playoff. Se l’dovesse fare il miracolo scudetto - difficile, difficilissimo, manon impossibile - sarà per quanto di strepitoso riesce a fare in trasferta.