Thesocialpost.it - Asti, scontro tra pulmino e auto: morti madre e figlio

Drammatico incidente in Italia: mamma e, di 47 e 17 anni, sonooggi, 17 marzo, su un'che si è schiantata contro un pullmino sulla strada statale 10 tra Quarto e Monfallito, di fronte alla casa circondariale, in provincia di. Le due persone si trovavano a bordo di una Peugeot 2008 che si è scontrata frontalmente con un mezzo della ditta Ratti Tours di Rocchetta Tanaro. L'autista del minibus è uscito illeso dall'incidente. Immediati gli interventi dell'elisoccorso, della Croce Verde e Croce Rossa ma non c'è stato nulla da fare per la donna e suo figli.