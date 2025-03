Quifinanza.it - Assegno unico 2025, conguaglio a marzo: gli aumenti fascia per fascia

Leggi su Quifinanza.it

L’universale entra nelcon nuovi importi, fasce di reddito aggiornate e un calendario di pagamenti rivisto. L’Inps ha adeguato le soglie Isee e ha previsto unper recuperare gli importi di gennaio e febbraio. Le famiglie quindi dovranno prestare attenzione alle scadenze per non perdere somme spettanti e per beneficiare degli aggiornamenti previsti dalle nuove regole.Aggiornamenti sugli importi e sulle soglie di redditoL’universale registra un lieve aumento nel, determinato dall’adeguamento all’inflazione. Le soglie Isee vengono ricalibrate, modificando così l’accesso alle diverse fasce di beneficio. Un passaggio che richiede attenzione per evitare sorprese nei pagamenti. Dal 20, l’Inps inizierà a versare gli arretrati dei primi due mesi dell’anno, mentre da giugno sarà operativo il nuovo meccanismo di calcolo dell’Isee, con l’esclusione di alcuni strumenti finanziari, tra cui titoli di Stato e libretti postali, fino a un massimo di 50 mila euro.