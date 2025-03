Anteprima24.it - Asl Avellino e Amos Solofra, giornata gratuita di prevenzione

Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, e l’diinsieme per promuovere la. Venerdì 21 marzo presso i locali della Chiesa di San Domenico aè in programma unadedicata a visite e screening oncologici gratuiti,previa prenotazione al numero 3494323303. Dalle ore 17.00 sarà possibile effettuare:– visita senologica – dott. Carlo Iannace – visita nutrizionistica – dott.ssa Francesca Finelli Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per le donne residenti in provincia di:– nella fascia di età dai 50 ai 69 anni, sarà possibile aderire allo screening della mammella, con l’esecuzionedella mammografia, – nella fascia di età dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test.