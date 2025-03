Iltempo.it - Asili nido, Valditara firma il decreto per il nuovo Piano di interventi

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, hato ilche avvia la procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, finalizzata alla costruzione di nuovie alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a questo servizio. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca delNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta un passo concreto per il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0-2 anni e nel raggiungimento del target finale del PNRR grazie alla possibilità di utilizzare oltre 800 milioni aggiuntivi derivanti dall'incremento di risorse riconosciuto dalla Commissione europea al Ministero dell'Istruzione e del Merito in sede di revisione delper aver raggiunto alcuni obiettivi PNRR sull'edilizia scolastica, nonostante l'incremento dei prezzi.