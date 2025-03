Oasport.it - Asia D’Amato toccante: “Non dovevo essere più qui, mi godo ogni momento. Senza mia sorella non so come farei”

ha fatto il proprio rientro in gara dopo dieci mesi di asa causa dell’infortunio rimediato lo scorso 2 maggio agli Europei di ginnastica artistica. L’azzurra aveva rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero in occasione del turno di qualificazione a Rimini e si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, saltando così le Olimpiadi di Parigi 2024.La 22enne genovese ha affrontato il lunghissimo periodo di riabilitazione e ha calcato nuovamente la pedana sabato 8 marzo in occasione della seconda tappa della Serie A1, andata in scena ad Ancona. La poliziotta della Brixia Brescia si è esibita esclusivamente alle parallele asimmetriche (13.100, 5.2 la nota di partenza) e dal capoluogo marchigiano riparte il cammino per tornare ai massimi livelli, con sempre più convinzione nei propri mezzi dopo l’ennesimo ritorno da un brutto infortunio.