Dilei.it - Ascolti tv del 16 marzo, con Imma Tataranni 4 non ce n’è per nessuno

Un’altra sfida per glidella domenica sera: il 16è andata in onda su Rai1 la terza puntata della quarta stagione di, con Vanessa Scalera come protagonista. Anche questa volta le vicende dell’amatissimo sostituto procuratore hanno tenuti incollati allo schermo milioni di telespettatori, mentre su Canale5 l’appuntamento era come di consueto con la dizi turca di Mediaset, Tradimento, amatissima dal pubblico.Su Italia1 sono tornate le inchieste inedite di Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rai2 sono andate in onda le nuove puntate della serie N.C.S.I. Su Rai 3 Riccardo Iacona ha portato ancora una volta le inchieste di PresaDiretta; spazio poi all’informazione su Rete4 con Giuseppe Brindisi e la trasmissione Zona Bianca. Imperdibile poi l’appuntamento sul Nove con Che tempo che fa, con Alessandro Siani ed Enrico Brignani, che hanno regalato momenti di puro intrattenimento al pubblico in studio e a casa.