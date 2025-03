Serieanews.com - Arsenal, lo strano destino di Calafiori: addio a giugno, fissato il prezzo

, Riccardoè arrivato la scorsa estate ma può già andare via dopo una sola stagione: i Gunners hannoil, lodiil(Ansa Foto) – SerieAnewsRiccardoè stato uno dei nomi su cui il mercato della scorsa estate è ruotato. Il difensore era reduce da un’annata strepitosa con il Bologna capace di centrare una storica qualificazione alla Champions League. In panchina c’era Thiago Motta, il condottiero di una squadra in grado di meravigliare tutti.L’operato del tecnico italo-brasiliano non è certo passato in sordina, tanto che Giuntoli ha deciso di partire da lui per un nuovo progetto bianconero. E Motta, arrivato a Torino, aveva indicato due nomi come rinforzi potenziali: proprioe Zirkzee, l’attaccante esploso sotto i suoi insegnamenti.