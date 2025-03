Monzatoday.it - Arrivano i maxi cantieri di BrianzAcque per rifare le condotte fognarie: la mappa dei lavori

Leggi su Monzatoday.it

Gli addetti avevano eseguito, come da crono programma, alcune verifiche lungo le principali tratte viarie della città. Video ispezioni per conoscere lo “stato di salute” della rete fognaria di Monza. Una rete fognaria che conta già 100 anni di storia e che, come successo la sera di San Silvestro.