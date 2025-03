Panorama.it - Arriva la nuova Biancaneve Disney: la mela avvelenata è quella del politically correct

Ad avvelenare lanon è tanto ladella Regina cattiva, ma le tempeste di polemiche che si sono scatenate attorno al live action, in uscita il 20 marzo. Con un investimento da capogiro di 270 milioni di dollari, il remake live action di una delle fiabe più celebri dellasta per diventare uno dei film più discussi di sempre. E non certo per le ragioni che ci si aspetterebbe. Se laha ormai fatto della linea "woke" una routine, questa volta ha superato ogni aspettativa, decidendo di rendere la fiaba “politicamente corretta” e scatenando una serie di critiche che potrebbero trasformare il film in un flop epocale. Il primo, e più discutibile, cambiamento riguarda i famosi “sette nani”. Addio ai personaggi buffi e amati da generazioni, ora sostituiti da sette “creature magiche” realizzate con la CGI.