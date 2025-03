Arriva in casa e la affronta Grande Fratello Helena deve prepararsi a un incontro scoppiettante

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena alconprotagonista. Nella serata del 17 marzo ci sarà qualcosa di sorprendente in diretta, infatti Alfonso Signorini le comunicherà una cosa pazzesca. Presumibilmente Javier non farà salti di gioia, visto che si paleserà qualcuno che è stato importante nella vita della modella brasiliana.Durante la puntata delsarà chiamata dal conduttore e potrà avere uninaspettato. Proprio a ridosso della fine del reality show, ci sarà una persona che vorrà parlare con lei e potrebbe dirle cose interessanti per darle la forza dire fino alla finale.Leggi anche: “Sappiamo bene cosa hai fatto”.contro Shaila: “Parliamo di Lorenzo”, sorpresa per: chi sta per incontrareLo spoiler sule suè giunto dall’influencer Deianira Marzano nella giornata del 16 marzo.