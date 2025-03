Quotidiano.net - Arresto per istigazione al suicidio nelle indagini sulla morte di Andrea Prospero

Leggi su Quotidiano.net

Un, ai domiciliari, per il reato di "o aiuto al" è stato eseguito a carico di un giovane residente nella provincia di Roma nell'ambito delledi, il diciannovenne studente universitario di Lanciano, in provincia di Chieti, che frequentava Informatica all'Università degli studi di Perugia, dove è stato trovato deceduto in un appartamento del centro lo scorso 29 gennaio. L'indagine sarà illustrata oggi alle 12 in una conferenza stampa alla questura di Perugia.