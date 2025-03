Ilfattoquotidiano.it - Armi all’Ucraina, Kaja Kallas chiede altri 40 miliardi ai Paesi ‘volenterosi’. Scetticismo tra gli Stati membri, Tajani: ‘Spendiamo già tanto’

Se la sua nuova iniziativa riscuoterà “l’ampio sostegno” cheha previsto lo si scoprirà tra poche ore. Al Consiglio Ue, mentre Trump parla di nuovi passi avanti nel processo di pace in Ucraina, si torna a parlare die nello specifico di quelle da inviare a Kiev. È questo il fulcro di quella che è stata ribattezzata “l’iniziativa”, una tranche di forniture militari da 40da deliberare il prima possibile. E per farlo, in occasione del vertice con i ministri degli Esteri di lunedì mattina a Bruxelles che ha intanto approvato una nuova tranche di aiuti a Kiev da 3,5, l’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue ha deciso di lanciare un nuovo appello ai “volenterosi”: partecipazione facoltativa, così da evitare i veti dicome l’Ungheria, con un contributo calcolato in base al Reddito Nazionale Lordo.