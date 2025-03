Ilrestodelcarlino.it - Argine Lamone. Sos per crepa lunga chilometri

A Villanova di Bagnacavallo cresce l’allarme tra i cittadini per unanell’del fiume, apparsa dopo le recenti piogge. E le foto che la documentano sono davvero impressionanti. La frattura si estende per diversie, in alcuni tratti, raggiunge i due metri di profondità, mettendo a rischio la stabilità dell’. Dopo la piena di due giorni fa, i residenti temono che un nuovo evento possa causare un disastro. Il Comitato Alluvionati ha già segnalato il problema alle autorità, chiedendo un intervento immediato per evitare il peggio. La comunità resta in allerta e invita a diffondere l’allarme affinché si agisca prima che sia troppo tardi. Un problema analago si è verificato a Traversara, e il timore è che una nuova ondata di maltempo possa determinare grossi problemi.