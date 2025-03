Lortica.it - Arezzo tra rifiuti e turismo: mentre le strade si riempiono di spazzatura, arriva il grande evento delle biciclette d’epoca!

i consiglieri comunali si affannano a segnalareridotte a discariche, richieste di videosorveglianza per la sicurezza e interrogazioni sui problemi del decoro urbano, l’assessore alha già pronta la risposta: il fascino vintagee il glamour dei Dandydays!Da un lato, bottiglie di plastica, sacchi dilanciati dai finestrini e un’illuminazione stradale che in certe zone lascia spazio a scenari quasi gotici; dall’altro, l’atmosfera retròdue ruote storiche che sfilano in tutto il loro splendore.Il consigliere Menchetti chiede sanzioni per chi sporca, il consigliere Delfini vuole più telecamere per garantire sicurezza nelle frazioni, ma l’amministrazione sembra preferire un viaggio nel tempo con la “Bici Antiquaria” e un giorno in più di Fiera Antiquaria.