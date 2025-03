Lanazione.it - Arezzo senza equilibri a centrocampo. Milan Futuro, l’occasione per la svolta

L’illusione che la stagione dell’potesse averto in positivo è durata tre partite e mezzo. Almeno fino al gol subito da Cortesi appena prima dell’intervallo contro il Carpi. Dal secondo tempo contro gli emiliani, non è stato più l’dominante nel gioco, coraggioso, aggressivo, capace di battere in successione Rimini, Sestri Levante e Spal. La sconfitta di Ascoli ha riportato a galla vecchi difetti che sembravano cancellati. La gara del "Del Duca" ha rappresentato un brusco passo indietro in quel processo di crescita che con la gestione Bucchi, il cavallino sembrava aver intrapreso. Più che il secondo ko di fila a preoccupare è il fatto che a sei giornate dalla fine, il trend è consolidato: questosegna troppo poco (appena 36 reti) e non riesce a trovare una vera continuità restando, perennemente sull’altalena dei risultati.