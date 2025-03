Lortica.it - Arezzo, operazione anti-caporalato: sospese 10 aziende per lavoro nero e violazioni sulla sicurezza

Dal 10 al 14 marzo, il territorio diè stato interessato da una vastadi vigilanza nell’ambito della task force ALT!D.U.E., condotta dall’Ispettorato Territoriale del(ITL) diin collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del, personale di INPS e INAIL e mediatori culturali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.).L’intervento, mirato a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il, ha coinvolto 22del settore della pulimentatura metalli, un comparto chiave per l’economia aretina. Sono stati verificati circa 200 lavoratori, di cui 22 sono risultati impiegati in.A seguito delle ispezioni, sono stati emessi 10 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali:8 per graviin materia di salute e, tra cui mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assenza di manutenzione dei dispositivincendio e utilizzo di attrezzature con sistemi dimanomessi.