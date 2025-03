Lortica.it - Arezzo, coppia gay bloccata in California dopo la nascita del figlio: rientro in Italia a rischio processo

Unagay disi trovainladel loroattraverso maternità surrogata. Il problema? Il recente inasprimento della normativana, che ha reso la pratica un “reato universale”, perseguibile anche se commesso all’estero. Se i due tornassero in, rischierebbero fino a due anni di carcere e una multa di 600 mila euro.Il caso, che potrebbe diventare un precedente giuridico, è seguito dall’avvocato fiorentino di origine aretina Gianni Baldini, noto per le sue battaglie in difesa dei diritti civili.I due professionisti, tra i 30 e i 40 anni, hanno scelto la, uno degli stati più progressisti degli USA, per realizzare il loro sogno di paternità. La gravidanza è stata portata avanti da una donna che ha accettato di essere madre surrogata, utilizzando il seme donato da uno dei due uomini.