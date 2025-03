Anteprima24.it - Aorn San Pio, primo nato dopo con la PMA dopo la riapertura del centro

Tempo di lettura: 3 minutidalladeldi Procreazione Medicalmente Assisitita dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale del San Pio di Benevento. Il parto è avvenuto nel punto nascita di un’altra Azienda Ospedaliera, poiché i genitori non sono sanniti . Questo dato conferma l’elevata capacità di attrazione che l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha nei confronti delle coppie di fuori provincia e fuori regione, soprattutto Molise, Puglia, Basilicata e basso Lazio, che costituiscono circa il 65/70% delle coppie che si rivolgono alla PMA dell’SAN PIO di Benevento. “Non è la prima nascita del nostroe non sarà l’ultima, perché dal 2004 sono nati oltre 2000 bambini da tecniche di PMA, ma è la prima da quando abbiamo riavviato le attività e confesso che un po’ di tensione c’era, come credo fosse giusto.