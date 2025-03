Thesocialpost.it - Anzola, scuolabus fa incidente con 30 bimbi a bordo: sette persone in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina si è verificato unlungo la tangenziale didell’Emilia, nei pressi di Lavino, coinvolgendo quattro veicoli, tra cui unocon 30 bambini a. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra il mezzo scolastico e un’auto, causando momenti di grande apprensione.Fortunatamente, non risultano feriti gravi. I bambini che non necessitavano di cure mediche sono stati accompagnati regolarmente a scuola. Tuttavia, per precauzione, tre bambini e quattro adulti sono stati trasportati inper accertamenti.Sul posto sono intervenute cinque pattuglie della polizia municipale di Bologna, affiancate da alcune unità della municipale di, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’.L'articolofacon 30inproviene da The Social Post.