Antonella Fiordelisi ufficializza la storia con Giulio Fratini | Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere!

Per diverse settimane si sono rincorsi i rumor di una frequentazione tra l’ex concorrente del Gf Vipe l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci,e ora i diretti interessati hanno deciso dire il loro rapporto.Tutto è partito da uno scambio di segui sui social e da una foto in ascensore pubblicata dainsieme a, poi prontamente rimossa (ve ne abbiamo parlato QUI).Successivamente laaveva confermato di avere iniziato una frequentazione e di essere molto felice con l’uomo in questione, ma non aveva voluto rivelarne l’identità, spiegando di voler mantenere quanto più possibile privata la sua vita sentimentale. A distanza di pochi giorni, però, il settimanale Chi aveva paparazzato l’ex vippona proprio in compagnia di, confermando così la loro relazione (QUI le foto insieme).