Antonella Fiordelisi e Fratini: una romantica fuga alle Maldive dopo l'ex di Gregoraci

Il mondo del gossip italiano è in fermentocheha ufficializzato la sua relazione con Giulio, ex fidanzato di Elisabetta. La 27enne influencer salernitana, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e per la sua presenza sui social media, ha condiviso la notizia attraverso una serie di foto che la ritraggono in un contesto da sogno: le splendide. Questo viaggio, che sembra essere stato un regalo di compleanno da parte di, ha dato il via a un turbinio di emozioni e speculazioni tra i fan e i media.Un compleanno specialeIl 27esimo compleanno di, celebrato recentemente, è stato contrassegnato dalla gioia di una nuova relazione. Sul suo profilo Instagram, ha postato un’immagine che la ritrae mentre si immerge nelle acque cristalline del mare notturno, accompagnata da un dolce messaggio: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere ??”.