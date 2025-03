Dilei.it - Antonella Fiordelisi, è amore con Giulio Fratini. La prima foto con l’ex di Elisabetta Gregoraci

Un rifugio tropicale con ogni comfort e senza papere in piscina:si godono il lusso delle Maldive, con la benedizione del sole e delle palme perfettamente allineate sullo sfondo. Il 14 marzo la showgirl ha spento 27 candeline e, anziché soffiare su una torta tra amici, ha ricevuto in dono un viaggio a sorpresa da colui che ha definitivamente fatto capolino nella sua vita.Tra un tramonto arancione e un’acqua così trasparente da sembrare photoshoppata,ha aggiornato i suoi follower con una serie di scatti in cui il tasso di glamour è pari solo alla temperatura locale. Ma l’immagine che ha catalizzato ogni attenzione è quella in cui, immersi fino alla vita, lei si lascia stringere da lui con un sorriso che dice tutto.Una sorpresa romanticaIl viaggio alle Maldive non è stato l’unico colpo di scena orchestrato dall’imprenditore per la sua dolce metà.