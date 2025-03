Biccy.it - Antonella Clerici su The Substance e Anora: “Film terrificanti, brutti, insulsi”

Leggi su Biccy.it

L’altro ieri,è andata al cinema a vedere, ildiretto da Sean Baker che ha vinto cinque premi Oscar, ma purtroppo non le è piaciuto. Lo ha così scritto su Twitter in maniera un po’ colorita: “il vincitore di cinque Oscar è uno deipiù, inutili che abbia mai visto“. Quando Domenico Marocchi, giornalista Rai, ha scritto che avrebbe voluto vederlo, lei gli ha risposto: “Non buttare soldi“.il vincitore di 5 oscar e’ uno deipiu’, inutili che abbia mai visto #oscar #(@anto) March 15, 2025Non buttare soldi—(@anto) March 15, 2025ha poi bocciato anche Thecon Demi Moore definendolo “Terrificante“.Terrificante anche quello—(@anto) March 15, 2025Gusti personali legittimi che però hanno scatenato non poche polemiche.