Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 17 marzo 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 17è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 17, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo lemolto probabilmente verrà trasmessa la sfilata delle dame del parterre. A trionfare sarà, ancora una volta, Sabrina, ex fiamma di Giuseppe, che con la sua eleganza conquisterà tutti. E non mancheranno momenti divertenti con Gemma e Tina.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, lunedì 17, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.