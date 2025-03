Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 17/03/25: per Gianmarco Steri arrivano nuove corteggiatrici, lui insegue Francesca Polizzi ma lei…

Leggi su Isaechia.it

Si sono appena concluse le registrazioni dellepuntate di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda da oltre 20 anni.Ecco cosa vedremo nei prossimi giorni grazie allefornite da Gemma Palagi:Trono classico:durante la scorsa puntata ha raggiuntoma lei non ha voluto parlarci e se ne è andata. Il giorno dopo si sono visti perché lui è andato all’aeroporto prima che lei partisse. Lui ha provato a chiarire e a chiederle di tornare a corteggiarlo, ma lei lo ha lasciato sulle spine, dicendogli che ci avrebbe riflettuto. L’esterna finisce con un abbraccio.è tornata in studio. Lei gli ha detto che si è sentita messa da parte e aveva bisogno di dimostrazioni anche da parte sua. Lui ci è rimasto male per come si erano lasciati ma alla fine hanno chiarito.